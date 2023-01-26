5 فئات يحق لها تخفيض ساعات العمل بأمر القانون.. «بشرى لموظفي الحكومة»

منح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الحق لعدد من الفئات العمالية بتخفيض عدد ساعات العمل اليومية لهم، وذلك بسبب الأوضاع وظروف المعيشة الخاصة بهم، ونص القانون في مواده من باب الإجازات على الفئات العمالية التي يحق لها تخفيض عدد ساعات العمل مراعاة للظروف الخاصة بها.

الفئات التي يتم تخفيض عدد ساعات العمل لها

نصت المادة 113 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على عدد من الفئات التي يتم تخفيض عدد ساعات العمل بموجب ساعة واحدة يوميا، ويرجع ذلك إلى ظروف المعيشة التي تمر بها تلك الفئات وهي:

الموظف ذي الإعاقة.

الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.

الموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس للحمل.

ونصت المادة 46 من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز تخفيض عدد ساعات العمل اليومية للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، وذلك بسبب ظروفهم والأوضاع التي يمروا بها، وذلك على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة ولا تزيد على 42 ساعة اسبوعيا.

لا يجوز للموظف الإنقطاع عن العمل إلا بإجازة

لا يجوز للموظف الانقطاع عن العمل إلا بإجازة، وأضافت المادة أنه لا يجوز للموظف أن ينقطع عن العمل إلا بإجازة يرخص له بها في حدود الإجازات التي جرى إقرارها في هذا القانون، ويتم ذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتابعت المادة 46 من قانون الخدمة المدنية أنه إذا انقطع الموظف عن العمل بدون إجازة مرخصة له، يتم حرمان هذا الموظف من أجره عن مدة الانقطاع، وذلك دون الإخلال بمسئوليته التأديبية.