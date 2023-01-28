الرائد محمد عزمي لـ«نقطة تحول»: الإصابة نقطة تحول في حياتي ولن تمنعني عن هدفي

تناول الفيلم الوثائقي «نقطة تحول»، قصة الرائد محمد عزمي، الذي أكد أنه مع دخولهم الكلية كانوا يتدربون على كيفية مواجهة الخطر، وخلال حدوث أي عملية أو مداهمات دائما ما يحدث تبادل لإطلاق النار: «دي مش حاجة غريبة أو مش متعودين عليها».

تفاصيل الإصابة

وتابع: «المأمورية كانت يوم 28 فبراير 2016 بعد ما جالنا معلومة أن بعض الخارجين عن القانون بيتاجروا في المواد المخدرة، وجهزنا المأمورية وقننا الإجراءات واتجهنا للمكان اللي بيتجمعوا فيه، وخلال ضبطهم حدث تبادل لإطلاق النار أدى لإصابتي، وبعد كده كملنا ودخلنا البؤرة وتم القبض على باقي التشكيل».

وأضاف: «أنا اتصبت بطلق ناري في الضهر أدى إلى شلل نصفي سفلي، وعمل لي إعاقة خاصة تمنع الحركة، وطلق ناري آخر جه في إيدي الشمال وعملت فيها عملية ورجعت سليمة، والرئيس السيسي وجّه بعلاجي خارج مصر، وبعدها قررت أرجع الشغل وأكمل حياتي».

نقطة تحول

واستطرد: «بعد الحادثة كان فيه نقطة تحول بالنسبة لي، وقررت أبدأ أخد دبلومة وماجستير وسجلت دكتوراه وهناقش قريب بإذن الله، والإصابة مش هتمنعني عن شغلي أو هدفي، ودي رسالة اتربينا عليها من وإحنا في الكلية، وهكملها، وبالإرادة الدنيا مش هتقف».