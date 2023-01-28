حملة لإزالة المخالفات والإشغالات في مدينة نصر.. وتكثيف أعمال النظافة

قاد اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر بالقاهرة، حملة لاستكمال الجهود اليومية المبذولة للتصدي لكل أنواع المخالفات ورفع جميع الإشغالات وإنفاذ القانون على المخالفين، وأسفرت الحملة عن رفع كشك مخالف من شارع حافظ رمضان مع شارع حسن المأمون بمدينة نصر.

نتائج حملة حي شرق لإزالة المخالفات ورفع جميع الإشغالات

كما أسفرت حملة حي شرق مدينة نصر لإزالة المخالفات ورفع جميع الإشغالات التي تعوق سير المارة والسيارات وتشوه المظهر الحضاري للحى عن إزالة كشك مخالف بشارع البطراوي مع شارع إبراهيم شوقي بالجزيرة الوسطى، مع المتابعة المستمرة لما يستجد من مخالفات بالمنطقة.

إزالة الإشغالات من الشوارع

كما واصل حي شرق حملته في إطار التواجد الميداني المستمر لرفع جميع الإشغالات بشوارع الحي بالتنسيق مع إدارة الإشغالات، وتم رفع كشك من شارع أحمد فخري، وجارٍ متابعة رفع ما يستجد من إشغالات بباقي شوارع الحي، كما شهدت حملة حي شرق مدينة نصر لإزالة المخالفات عن رفع عربة فول مخالفة في شارع حافظ رمضان مع أحمد فخرى مع استمرار المتابعة في قطاعات أخرى.

رفع كفاءة الإنارة والنظافة بكل مناطق الحي

كما واصل الحي تنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية والاستثمارية للتطوير، حيث شهد حي شرق تطورا ملحوظا في العديد من المجالات، وبصفة خاصة في مجال تطوير ورفع كفاءة شبكة الإنارة والنظافة بشوارع وميادين الحى بالتنسيق مع إدارة الإنارة والمتابعة الميدانية وشركة النظافة وتم تكثيف أعمال طلاء الأعمدة والنظافة بشارع أحمد فخري، وجارٍ المتابعة في قطاعات أخرى مع التركيز على الحدائق والقيام بأعمال زراعة حدائق الجزيرة الوسطى بشارع أحمد فخري.