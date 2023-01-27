تشغيل كوبري أحمد فخري بعد إزالة الجزء المتضرر من كسر خط غاز

افتتح اللواء أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر، كوبري أحمد فخري، اليوم، بعد إزالة الجزء المتضرر منه إثر كسر خط الغاز الطبيعي أسفل الكوبري الذي ألحق أضرارا بالغة فيه، إذ جرت إزالة الباكية المتضررة منه، وجرى إعادة بنائه، وتم إعادة تشغيل الكوبري.

تفاصيل افتتاح كوبري أحمد فخري

الارتقاء بمنظومة النظافة

وفي ضوء تنفيذ توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بالارتقاء بمنظومة النظافة وتطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، تابع رئيس حي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية ووحدة الرصد البيئي وشركة النظافة أنفيروماستر أعمال رفع كفاءة النظافة ورفع مخلفات بنطاق حى شرق مدينة نصر وجارٍ الاستكمال في قطاعات أخرى، وفي إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين الواردة على الصفحة الرسمية لحي شرق مدينة نصر تم رفع كشك مخالف بأرض هيئة النقل العام وجارٍ متابعة رفع ما يستجد من إشغالات بباقي شوارع الحي.

تشميع شقة تم تحويلها لنشاط تجاري

وفي إطار المتابعة الميدانية لجروبات شكاوى المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة الواردة للحي، حيث اشتكى البعض من عدم وجود غطاء لغرفة المحابس أمام موقف زهراء الحي العاشر الحضارى الجديد، وتم إزالة أسباب الشكوى وتركيب غطاء لغرفه المحابس حفاظا على أمن المواطنين، كما واصل حي شرق مدينة نصر غلق المحال التجارية المخالفة وتم غلق وتشميع شقة تم تحويلها مشغل بالدور العاشر بشارع الوفاء المتفرع من شارع الميثاق بمدينة الأمل لإدارته بدون ترخيص.