وصول نسبة الإشغالات في فنادق سيوة إلى 100% خلال رأس السنة

قال محمد عمران جيري، مدير إدارة السياحة بمجلس مدينة سيوة، إن نسبه الاشغالات في فنادق سيوة بلغت 100% خلال رأس السنة هذا العام، في ظل الاقبال الشديد على واحة آمون للاستمتاع بالأماكن السياحية المتميزة بها.

إقبال علي واحة سيوة

وأكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن سيوة استعدت لاحتفالات رأس السنة، خاصة أنها تعد من أهم المدن السياحية في مصر، خلال فصل الشتاء، نظرا لحالة الطقس الدافئ الذي تتمتع به.

وأوضح محافظ مطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الواحة بها تنوع في المقومات السياحية، والتي تضم السياحة «الأثرية، والعلاجية، والترفيهية، والسفاري»، بالإضافة إلى سياحة المهرجانات، مثل مهرجان التمور، وسياحة المؤتمرات.

المزارات السياحية في سيوة

وتتميز سيوه بمزاراتها السياحية المتنوعة، أشهرها قلعة شالي الأثرية «سيوة القديمة» وجبل الموتى وعين كليوباترا «جوبا» الطبيعية، ومعبد آمون وبئر واحد، ومتحف البيت السيوي وجبل الدكرور وبحر الرمال الأعظم والواحات المندثرة، واحة شياطه، واحة العرج، واحة تبغبغ، التي يوجد بها حفريات وأماكن أثرية تعود للعصور الفرعونية واليونانية والرومانية، ورحلات سفاري في الصحراء، وبحيرات الملح، التي تجذب الزائرين من المصريين والأجانب، للنزول والاستحمام بها، وعيون الساخنة والعيون الكبريتية، وهي من أشهر الأماكن الاستشفائية والعلاجية، بجانب بحيرة فنطاس، التي يوجد بها أجمل مشاهد غروب الشمس، وهو ما أكد محمد بكر، رئيس مدينة سيوة لـ«الوطن».

وأشار «بكر» إلى أنه جري تشجير مدخل مدينة سيوة، والدفع بفرق النظافة التابعة لمركز ومدينة سيوة، والعمل على مدار الساعة لنظافة جميع المناطق السياحية والشوارع الرئيسية والمناطق السكنية والميادين، ومتابعة صيانه الكهرباء وتجميل المدينه، ورسم تابلوهات فنية على بعض محولات الكهرباء وجدران بالشوارع، من خلال أحد الفنانين التشكيليين بسيوة، والتي تعبر عن الطبيعه البيئية الفريدة التي تتميز بها واحة السحر والجمال.