مصرع طفل صدمته سيارة ولاذ قائدها بالفرار في أسيوط

لقي طفل مصرعه، مساء اليوم السبت، صدمته سيارة أمام مدخل قرية الهدايا التابعة إلى مركز أسيوط في محافظة أسيوط ولذ قائدها بالفرار.

بلاغ بوفاة طفل صدمته سيارة

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغا من الأهالي حدوث حادث اصطدام سيارة بطفل أمام مدخل قرية الهدايا التابعة لمركز أسيوط، ولاذت السيارة بالفرار.

انتقل على الفور لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة أسيوط، وسيارة الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين حدوث حادث اصطدام سيارة بطفل يدعى حازم عصام السقا، يبلغ عمره 14 عاما، أمام مدخل قرية الهدايا التابعة لمركز أسيوط، مما أسفر عن وفاة الطفل، ولازت السيارة بالفرار.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط العام

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات وضبط مرتكب الواقعة.