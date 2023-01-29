معلومات عن عبد الرازق دسوقي المرشح الوحيد لرئاسة جامعة كفر الشيخ

أعلنت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، أمس السبت، القائمة المبدئية للمرشحين لرئاسة 8 جامعات حكومية، من بينها جامعة كفر الشيخ التي لم يتقدم لمنصب رئيس الجامعة سوى الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة الحالي.

السيرة الذاتية للدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ

وفيما يلي ننشر أهم المعلومات عن الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ الحالي، والمرشح لرئاسة الجامعة لفترة جديدة:

وُلد الدكتور عبد الرازق يوسف عبد العزيز دسوقي، في عام 1964، بمركز سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، وتخرج في كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق، عام 1988، وحصل على درجة الماجستير، عام 1992، ونال درجة الدكتوراه من جامعة الزقازيق عام 1998.

عُين «دسوقي»، معيدًا بكلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق، عام 1988، ثم مدرسًا مساعدًا عام 1992، ورُقي مدرسًا بكلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ عام 1998، ثم أستاذًا مساعدًا بنفس الجامعة، عام 2004، ونال درجة الأستاذية عام 2009، وفاز بجائزة الجامعة للنشر العلمي الدولي في هذا العام أيضًا.

وشغل «دسوقي»، منصب وكيل كلية الطب البيطري لشئون التعليم والطلاب، في فبراير عام 2011، ثم عُين عميدًا لكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، في ديسمبر عام 2012، ثم نائبًا لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب منذ منتصف يونيو 2016، وقائمًا بأعمال رئيس الجامعة، حتى صدر القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لجامعة كفر الشيخ في أغسطس 2019 حتى الآن، وذلك خلفًا للدكتور ماجد عبد التواب القمري، رئيس الجامعة السابق، الذي بلغ السن القانونية للمعاش في عام 2019.

إعلان القائمة المبدئية للمرشحين لرئاسة 8 جامعات حكومية

كانت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، قد أعلنت اليوم السبت، القائمة المبدئية للمرشحين لرئاسة 8 جامعات حكومية، وهي «عين شمس - بنها - كفر الشيخ - سوهاج - دمنهور - دمياط - الوادي الجديد - مطروح»، على أن يتم البدء في تلقي الطعون اليوم الأحد الموافق 29 يناير، على أن تجتمع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين يوم 6 فبراير المقبل.

كما سيتم تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجان، يوم الأحد 12 فبراير المقبل، على أن يتم تحديد موعد المقابلات الخاصة بالمرشحين لمنصب رؤساء الجامعات بعد اجتماع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية.