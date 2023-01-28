عمرو يونس بصالون التنسيقية: نعمل على إنشاء تكتل بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

قال النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية قررت دمج تكتل يجمع بين نواب مجلسي النواب والشيوخ، خلال استراتيجيتها لعام 2022، حتى يتم تشكيل هيئة برلمانية واحدة تخص الجهتين.

يونس: التكامل يحقق مجموعة كبرى من الإنجازات

وأوضح «يونس»، خلال جلسة عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من أجل الإعلان عن استراتيجيتها الجديدة لعام 2023، أن هذا النوع من التكامل بين المجلس الاستشاري والمجلس التشريعي سيحقق مجموعة كبرى من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.

يونس: التشجيع على تطوير استراتيجية تكتل بين المجلسين

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه يتم التشجيع على تطوير استراتيجية تكتل بين المجلسين، الأمر الذي أدى لاستحداث مجموعات العمل في الاستراتيجية الجديدة لعام 2023، مشيرا إلى أن التنسيقية، قررت عدم دمج تكتل مجلسي النواب والشيوخ فقط، لكن سيتم كذلك دمج كل أعضاء التنسيقية، الأمر الذي سيشمل الظهير السياسي، والاكاديمي، والعلمي، وهو ما يسمي بـ «مجموعات العمل».

وأكد أن التنسيقية تقوم بدراسات خاصة بالنواب، حيث أن من يستدعي الدراسة يحال لمجموعات من العمل، حيث أنه لا يوجد بتلك اللجان أو مجموعات العمل أيه تمييز، لكن ما يميزهم هي الخبرة السياسية والكفاءة، ما أدي لإنشاء ثقة كبرى بالادوات البرلمانية التي تقدم مجموعات عده من العمل.