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محمد صبحي: أسبح ضد التيار في مسرحية «عيلة اتعملها بلوك»

كتب:

محمود الرفاعى
01:50 ص | الأحد 29 يناير 2023
محمد صبحي

محمد صبحي

قال الفنان الكبير محمد صبحي، إنه يسبح ضد التيار من أجل تقديم كل ما هو جديد في عالم الفن، مشيرا إلى مسرحية «عيلة اتعملها بلوك» تعرض في أصعب الظروف التي نعيشها في حياتنا اليومية.

بروفات المسرحية

وأكد صبحي في المؤتمر الصحفي للمسرحية بمدينة سنبل أن بروفات مسرحية عيلة اتعملها بلوك كانت كثيرة مشيرًا إلى أن الممثلين المشاركين في العرض أصواتهم جيدة لديهم القدرة على الغناء.

مسرحية عيلة اتعملها بلوك

مسرحية عيلة اتعملها بلوك للفنان محمد صبحي بطولة وفاء صادق كمال عطية، ومصطفى يوسف، ومحمد يوسف، ومحمد سعيد، ورحاب حسين، وداليا حسن، ومنة طارق، وليلى فوزي، ومحمود أبو هيبة، ومحمد شوقي طنطاوي من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج محمد صبحي وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان.

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