محمد صبحي: الاهتمام بالمسرح المدرسي شيء عظيم.. ودوره كبير في بناء الشخصية

قال الفنان محمد صبحي، إن الاهتمام بالمسرح المدرسي شيء عظيم، مشيرا إلى أنه من جيل المسرح المدرسي الذي تعلم داخل المدرسة كل الفنون والأنشطة التي تنمي الشخصية وتحقق التنمية الذاتية والمجتمعية.

وأضاف «صبحي»، أن النشاط الفني في المدارس والجامعات له دور كبير في السمو بوجدان العقل والشخصية، ودوره في بناء الشخصية المصرية من أعظم الأدوار، وخاصة بما يتماشى مع إطار التنمية المستدامة التي هي سمة الدول الكبرى التي تسعى لتكون دولًا عظمى، مشيرا إلى أن أهم روافد التنمية المستدامة هو الاهتمام بالطفل في سن 4 سنوات وخلق جيلا يقود الأمة، قائلا: «لا تبنى الأمم الراقية إلا بالتعليم والثقافة والفنون».

ملتقى المسرح المدرسي بالقليوبية

جاء ذلك خلال إطلاق الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، والفنان محمد صبحي، والمستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية التربية النوعية ببنها، ومصطفى فرج، الممثل القانوني لهيئة الشبان بالقليوبية، فعاليات ملتقى المسرح المدرسي الأول بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، بمجمع مدارس الشبان ببنها.

تجفيف منابع الفساد في نموذج محاكاة للطلبة

وشهد اللقاء نموذج محاكاة لطلاب مدارس الشبان لجلسة مجلس النواب، بحضور وزراء الحكومة، لمناقشة آليات مكافحة الفساد والتطوير والإصلاح الإداري، والذي أثنى عليه الحضور.

فيما أشار مصطفى فرج، عضو المجلس الأعلى لهيئة الشبان العالمية والممثل القانوني لمدارس الشبان ببنها، أن الإصلاح يحتاج لوجود مجتمع مدني قوي وهو ما يعني وجود دولة قوية واثقة من نفسها وقادرة على إدارة التعددية بداخلها والسير في ركب الحضارة والتطور والتقدم.

توفير أكبر قدر من الحماية الاجتماعية

وأضاف أن منظمات المجتمع المدني تعمل في مصر على توفير أكبر قدر من الحماية الاجتماعية للمواطن، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين في كافة قطاعات الحياة عامة وقطاع التعليم خاصة.

فيما أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، خلال الملتقى أن القطاع المدني على مستوى العالم المتقدم هو الشريك الأساسي في النهضة الشاملة القائمة على العطاء الخيري والإنساني غير الهادف للربح بما يمثل التزاما أخلاقيا تجاه المجتمع كنوع من أنواع الاعتراف بالفضل للوطن ورد الجميل، مشيرا إلى أهمية خلق مجتمع أخلاقي يستهدف التنمية المستدامة للإنسان.