تفاصيل انطلاق ملتقى المسرح المدرسي في القليوبية بحضور الفنان محمد صبحي

أطلق الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والفنان محمد صبحي، والمستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، فعاليات ملتقى المسرح المدرسي الأول بمحافظة القليوبية، والذي يعقد اليوم الثلاثاء بمجمع مدارس الشبان ببنها، تحت عنوان «الرؤية المستقبلية للمسرح المدرسي وقضايا المجتمع».

شارك في الفعاليات الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية التربية النوعية ببنها، ومصطفى عبدالحميد فرج، رئيس هيئة الشبان العالمية بالقليوبية، والمستشار مدحت لاشين، نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار الهيئة الوطنية للصحافة، والمستشار أحمد حسين، ‏عضو المكتب الفني للنيابة الإدارية بالقليوبية،‏ في ضيافة هيئة الشبان العالمية.

وأقيم الملتقى تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

الإصلاح لن يكون فعالا دون مجتمع مدني قوي

وأشار مصطفى فرج، عضو المجلس الأعلى لهيئة الشبان العالمية والممثل القانوني لمدارس الشبان ببنها، إلى أن الإصلاح دون وجود مجتمع مدني قوي، ووجود مجتمع مدني قوي يعني وجود دولة قوية واثقة من نفسها وقادرة على إدارة التعددية بداخلها والسير في ركب الحضارة والتطور والتقدم.

المسرح المدرسي كفيل بالقضاء على الإرهاب

وأضاف فرج أن الطالب هو عماد الأمة وسر نهضتها، ومبعث حضارتها ولن ترتفع راية للإنسانية إلا ببناء جيل قوي من أبناء المدارس وكانت مصر مهددة من الإرهاب من قبل تيارات دينية إرهابية متطرفة فالمسرح المدرسي كفيل بالقضاء على الإرهاب.

وأشار إلى أن منظمات المجتمع المدني تعمل في مصر على توفير أكبر قدر من الحماية الاجتماعية للمواطن، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين في كافة قطاعات الحياة عامة وقطاع التعليم خاصة.

وشدد على أن القطاع المدني على مستوى العالم المتقدم هو الشريك الأساسي في النهضة الشاملة القائمة على العطاء الخيري والإنساني غير الهادف للربح، بما يمثل التزاما أخلاقيا تجاه المجتمع كنوع من أنواع الاعتراف بالفضل للوطن ورد الجميل، مشيرا فهو مجتمع أخلاقي يستهدف التنمية المستدامة للإنسان.

وأوضح أنه من خلال ما يتلقاه الطالب في المدرسة يمكن أن يتغير تكوينه ونظرته ومفهومه للحياة ولترسيخ انتمائه للوطن.

ولفت إلى أن نلتقي المسرح المدرسي بالقليوبية اليوم هو تفعيل حقيقي لدور الجمعيات الأهلية في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم طبقا للرؤية الاستراتيجية للدولة عشرون - ثلاثون والتوازن بين كيفية الارتقاء بالعملية التعليمية وبين تحقيق التنمية المستدامة طموحنا كبير وهدفنا واحد ويداً في يد مع القيادة السياسية الحكيمة وشعب مصر العظيم نحقق رجاء الأمة.