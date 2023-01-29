شريف حمدان: أفتخر بالعمل مع محمد صبحي في «عيلة اتعملها بلوك»

أعرب الملحن شريف حمدان عن سعادته بالمشاركة في الألحان في مسرحية الفنان محمد صبحي الجديدة «عيلة اتعملها بلوك» التي عرضت على مسرح مدينة سنبل.

ثالث تعاون بين شريف حمدان ومحمد صبحي

قال حمدان في مؤتمر صحفي الخاص بالمسرحية: «العرض كان متعبا جدا في العمل ولكنه ممتع، ولكن شغلي مع الفنان محمد صبحي دوما ما يكون إضافة لي».

أضاف حمدان: «هذا ثالث تعاون لي مع صبحي، وأنا فخور بالتعاون في هذا العمل وأحببت التعاون مع الفنانة وفاء صادق».

مسرحية «عيلة اتعمل لها بلوك»

مسرحية «عيلة اتعمل لها بلوك» لـ محمد صبحي تأليف مصطفى شهيب، وإخراج محمد صبحي وصمم الديكور محمد الغرباوي، والأزياء لمروة عودة، وأشعار عبدالله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان، واستعراضات محمد سميح.

العرض المسرحي من بطولة محمد صبحي ووفاء صادق وكمال عطية وحمدي السيد وأنجيليكا أيمن وعدد آخر من أعضاء فرقة استوديو الممثل.