ترامب: يجب إعادة العظمة للولايات المتحدة الأمريكية وإنهاء حكم العصابات

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه يجب استكمال العمل الذي لم ينته وإعادة العظمة للولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضاف ترامب، أن على الولايات المتحدة إنهاء حكم العصابات للحفاظ على كرامة ومقدرات الأمريكين، مشيرا في مؤتمر صحفي من ولاية «ساوث كارولاينا» الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية:«علينا الحذر من محاولات تغيير مسار الانتخابات المقبلة على غرار ما حدث في 2020»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ترامب: بايدن وضع الولايات المتحدة على طريق التدمير

وأضاف ترامب في بداية حملته للانتخابات الرئاسية المقررة في العام المقبل 2024، أن يجب أن تستكمل «واشنطن» سياساتها الحدودية وتعيد المهاجرين بطريقة غير شرعية.

وتساءل ترامب: «لمصلحة من يتم فتح حدود بلاده أمام المخاطر والتهديدات، وأشار الرئيس الأمريكي السابق، إلى أن جو بايدن وضع الولايات المتحدة على طريق التدمير ويجب ألا ينجح في ولاية ثانية».