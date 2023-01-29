11 معلومة عن زلزال إيران.. وقع في أذربيجان الغربية

شهدت مدينة «خوي» بمحافظة «أذربيجان الغربية» الواقعة شمال غرب إيران، مساء أمس السبت، زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 447 آخرين.

ونرصد معلومة حول الزلزال الذي ضرب مدينة «خوي» بمحافظة «أذربيجان الغربية»:

زلزال محافظة «أذربيجان الغربية» وقع على الحدود مع تركيا

ضرب زلزال، ضرب مدينة «خوي» بمحافظة «أذربيجان الغربية» الإيرانية شمال غرب البلاد، وقال مركز «رصد الزلازل» التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بـ«جامعة طهران»، إن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات من سطح الأرض.

- الزلزال وقع على الحدود بين إيران وتركيا بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر.

- مركز«رصد الزلازل» بـ«جامعة طهران» اعلن ان قوة زلزال مدينة «خوي» بمحافظة «أذربيجان الغربية» الإيرانية بلغت 5.9 درجة على مقياس ريختر.

- وقع زلزال مدينة «خوي» بمحافظة «أذربيجان الغربية» الإيرانية على عمق 7 كيلومترات.

- مركز زلزال مدينة «خوي» بمحافظة «أذربيجان الغربية» الإيرانية عند التقاء خطي العرض 38.59 والطول 44.90 درجة.

- وقع زلزال مدينة «خوي» بمحافظة «أذربيجان الغربية» في الساعة التاسعة و44 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي «08:14 بتوقيت القاهرة»

أضرار في البيوت والمباني جراء زلزال مدينة «خوي»

- تسجيل 25 هزة ارتدادية حتى الآن.

- تأثر أجزاء من «خوي» و«فيروق» ونحو 70 قرية مجاورة بالزلزال.

- تسبب الزلزال الذي جاء بأضرار في البيوت والمباني السكنية والعامة.

- شعور سكان عدة مدن بينها «تبريز» عاصمة محافظة «أذربيجان الشرقية» بالزلزال.

- إعلان «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي» الشعور بالهزة الأرضية في عدة دول بينها العراق وتركيا وأرمينيا وأذربيجان.

- إرسال «الهلال الأحمر» الإيراني 500 منقذ إلى مدينة «خوي».