زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب إيران.. مقتل شخصين وإصابات بالمئات

شهدت محافظة «أذربيجان الغربية» الإيرانية شمال غرب البلاد، مساء أمس السبت، زلزال، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 122 آخرين، ورصدت وسائل إعلام إيرانية، تفاصيل الزلزال.

وضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، مدينة «خوي» بمحافظة «أذربيجان الغربية» الإيرانية الواقعة شمال غرب البلاد، ما أسفر عن مصرع شخصين اثنين وإصابة 122 آخرين،، وفقا لما اعلنته إدارة «الطوارئ الإيرانية».

وقوع الزلزال على عمق 7 كيلو متر من سطح الأرض

وأوضح مركز «رصد الزلازل» التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بـ«جامعة طهران»، أن الزلزال الذي ضرب محافظة «أذربيجان الغربية» الإيرانية وقع في الساعة التاسعة و 44 دقيقة مساء السبت بالتوقيت المحلي «08:14 مساءا بتوقيت القاهرة» على عمق 7 كيلو متر من سطح الأرض.

وأضاف «رصد الزلازل»، أن مركز الزلزال الذي ضرب محافظة «أذربيجان الغربية» الإيرانية كان عند التقاء خطي العرض 38.59 والطول 44.90 درجة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

إرسال فرق الخدمة لتقدم الإغاثة

وأشار أمير عباس جعفري مدي عام إدارة الأزمة في محافظة «أذربيجان الغربية» الإيراني التي تعرضت لزلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، إلى إرسال فرق التقييم، وفرق الخدمة على الفور لتقدم الإغاثة.

بدوره، أشار مسؤول إيراني في «خدمات الطوارئ»، إلى أن الجليد يتساقط في بعض المناطق التي ضربها زلزال، محافظة «آذربيجان الغربية»وسط درجات حرارة تصل إلى التجمد، فضلا عن انقطاع الكهرباء.

وكانت مدينة «خوي» بمحافظة «أذربيجان الغربية» الإيرانية، تعرضت في 18 يناير الجاري لزلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، ما أسفر عن إصابة أكثر من 133 شخصا، فيما تضرر أكثر من 500 منزل، وفقا لما ذكرته وكالة «مهر» الإيرانية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي ذلك الوقت، وقع زلزال مدينة «خوي» بمحافظة «أذربيجان الغربية» الإيرانية، على عمق 12 كيلومترا من سطح الأرض، فيما أشارت تقارير إلى وقوع 7 توابع للهزة الأرضية.