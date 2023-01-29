ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إيران إلى 3 أشخاص و447 إصابة

ارتفعت حصيلة وفيات الزلزال الذي ضرب مدينة «خوي» بمحافظة «أذربيجان الغربية» الإيرانية شمال غرب البلاد، إلى 3 أشخاص، والإصابات إلى 447 آخرين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «فارس» الإيرانية.

زلزال إيران بقوة 5.9 ريختر

وضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، ضرب مدينة «خوي» بمحافظة «أذربيجان الغربية» الإيرانية شمال غرب البلاد، وقال مركز «رصد الزلازل» التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بـ«جامعة طهران»، إن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات من سطح الأرض.

وأضاف «رصد الزلازل» الإيراني، أن مركز الهزة الأرضية التي ضربت مدينة «خوي» بمحافظة «أذربيجان الغربية» الإيرانية، كان عند التقاء خطي العرض 38.59 والطول 44.90 درجة.

25 هزة ارتدادية

من جانبها، أشارت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إلى تسجيل 25 هزة ارتدادية حتى الآن.

وأشار مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إلى الشعور بالهزة الأرضية في العراق وتركيا وأرمينيا وأذربيجان بالزلزال

وذكرت وكالة «إرنا»، أن الزلزل الذي ضرب مدينة «خوي» بمحافظة «أذربيجان الغربية» الإيرانية، كان قويا لدرجة أنه شعر به في العديد من مناطق المحافظة، مما تسبب في قلق السكان.

كما شعر السكان بالهزة الأرضية في عدة مدن بينها «تبريز» عاصمة محافظة «أذربيجان الشرقية».