القبض على ربة منزل بتهمة الشروع في قتل ابنة خالتها بالبدرشين

أصيبت ربة منزل في البدرشين بـ3 طعنات بالظهر على يد ابنة خالتها بسبب خلافات بينهما، وتم نقل المصابة إلى مستشفى قصر العيني، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل واقعة الشروق في القتل

تلقى اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم محمد طبلية، رئيس مباحث البدرشين يفيد فيه تلقيه بلاغا من مستشفى قصر العيني بوصول ربة منزل 23 سنة، مصابة بـ3 طعنات نافذة بالظهر، على الفور انتقل إلى مكان الواقعة، وبالفحص وسؤال المصابة، قررت بحدوث مشادة كلامية بينها وبين ابنة خالتها ربة منزل 24 سنة، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي قامت على إثرها المتهمة بطعنها 3 طعنات نافذة بالظهر.

اعتراف المتهمة بالشروع في القتل

القى القبض على المتهمة ويمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة لمباشرة التحقيقات.