جلسة مباحثات موسعة بين الرئيس السيسي ونظيره الأرميني في يريفان

بدأت جلسة المباحثات الموسعة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان، في القصر الرئاسي بالعاصمة الأرمينية، صباح اليوم، شارك فيها كبار المسؤولين في أرمينيا والوفد المصري المرافق للرئيس السيسي.

كان الرئيس الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقصر الرئاسي في العاصمة يريفان، صباح اليوم.

مراسم استقبال الرئيس السيسي

وفور وصول الرئيس السيسي للقصر الرئاسي، بدأت مراسم الاستقبال الرسمية، بعزف السلام الوطني للبلدين، ثم حرس الشرف.

ووصل الرئيس السيسي، أمس، إلى يريفان عاصمة أرمينيا، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس مصري، منذ استقلال أرمينيا.