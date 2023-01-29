قناة CTV: زيارة السيسي للهند وأذربيجان.. تاريخية

استعرض الإعلامي إسحق يونان أبرز نتائج اجتماعات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كبار رموز الاقتصاد في الهند وأذربيجان، ووصف الزيارة بأنها تاريخية حيث إنه لأول رئيس يحضر احتفالات الجمهورية بالهند، وذلك خلال حلقة برنامج «صباح النور» المذاع عبر قناة CTV القبطية.

مباحثات الرئيس السيسي مع رجال الأعمال في الهند

وأضاف أنه تم التشاور مع عدد من رجال الأعمال الهنود، وعلى رأسهم جوتام أداني الملياردير الهندي الرابع على العالم الذي يستثمر في المجالات المختلفة منها الطاقة والهيدروجين الأخضر.

وتابع إسحق يونان: «أداني نشر تغريدة على موقع تويتر، أشاد خلالها بتطور الاقتصاد المصري، وأنه على استعداد لدعم والمشاركة في الأعمال الاقتصادية في مصر».

وأوضح إسحق أنه خلال السنوات الأخيرة أصبحت لمصر توجهات جديدة في الاستثمار خاصة تجاه الشرق ومنها الصين والهند التي أصبحتا «حوت الاقتصادي»، وهو ما تحتاجه مصر خلال الفترة القادمة لضخ عملة صعبة.