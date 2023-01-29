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السيسي يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين مصر وأرمينيا في الثقافة البدنية والاستثمار

كتب:

نرمين عفيفي
10:23 ص | الأحد 29 يناير 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال توقيع الاتفاقيتين

الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال توقيع الاتفاقيتين

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الأرميني، في القصر الرئاسي بيريفان، توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة بين البلدين، أبرزها مذكرة تفاهم حول التعاون بمجال الثقافة البدنية بين وزارة التعليم والفنون والثقافة ووزارة الشباب بمصر، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، ومؤسسة دعم الاستثمار بالجانب الأرميني.

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بقلم نرمين عفيفي