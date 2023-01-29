وزيرة البيئة تفتتح محطتين لتجميع ونقل المخلفات الصلبة بأسيوط

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، يرافقها اللواء عصام سعد محافظ أسيوط صباح اليوم المحطتين الوسيطتين لتجميع ونقل المخلفات الصلبة البلدية بمركزي ديروط وأبوتيج بمحافظة أسيوط في إطار مبادرة حياة كريمة بتكلفة مالية قدرها 20 مليون جنيه، ممولة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة.

وشهدت وزيرة البيئة تجربة تشغيلية، وتفقدت الأبنية الإدارية وزراعة شجرة داخل المحطتين، خلال زيارتها للمحافظة لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات البنية التحتية للنهوض بالمنظومة.

المحطة الوسيطة بمركز ديروط

وأوضحت وزيرة البيئة، أن المحطة الوسيطة بديروط تقع على مساحة 5000 متر مربع بطاقة تصميمية 150 طن مخلفات يومي لتخدم مركز ديروط والقرى المجاورة لها، في حين تقع المحطة الوسيطة بأبوتيج على مساحة 4000 متر مربع بطاقة تصميمية 150 طن مخلفات يومي لتخدم مركز أبوتيج بقرية الزرابي والقرى المجاروة لها.

4 محطات وسيطة

وتفقدت وزيرة البيئة ومحافظ أسيوط المحطة الوسيطة بمنفلوط (تحت الإنشاء) لمتابعة سير الأعمال بها التي تقع على مساحة 6.500 متر مربع بطاقة تصميمية 150 طن/يوم لتخدم مراكز منفلوط والقرى المجاورة.

وأكدت الوزيرة أن المحطات الوسيطة التي تم إنشائها بالمحافظة تهدف إلى خفض تكلفة نقل المخلفات الصلبة واستقبال المخلفات الواردة من المراكز والقرى المجاورة ليتم نقلها مرة أخرى لمواقع التدوير والمعالجة للتخلص النهائي والآمن ومنها 4 محطات وسيطة بمحافظة أسيوط فقط بمراكز ديروط وأبوتيج وأبنوب ومنفلوط بتكلفة مالية قدرها 58 مليون جنيه، حيث تم تسليم كل من ديروط وأبوتيج إلى محافظة أسيوط لبدء العمل بهما وجاري الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لكل من أبنوب ومنفلوط.

توفير مهمات الوقاية

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة وفرت من خلال البرنامج الوطني مهمات الوقاية الخاصة بعمال النظافة بتكلفة مالية قدرها 2.5 مليون جنيه، تتمثل في بدل وقائية، كمامات طبية، أحذية واقية وأخرى مطاطية ، قفازات ونظارات واقية وغيرها.

وشددت الوزيرة على ضرورة إلزام جميع العاملين من عمال وسائقين ومشرفين بارتداء أدوات الحماية واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لإعمال السلامة والصحة المهنية في التخلص الآمن من المخلفات وضرورة التوعية بالسلوكيات البيئية السليمة فى التعامل معها، مؤكدة أن إدارة المخلفات الصلبة عملية مستمرة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالصحة العامة نظرًا لاستمرار تولد المخلفات المنزلية وضمانًا لإستمرارية الخدمات المقدمة من عمليات جمع ونقل للمخلفات بشكل آمن حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والعاملين بالمنظومة، مشيرة إلى قيام وزارة البيئة بإهداء 600 حاوية لمدارس حياة كريمة بأسيوط.

مؤتمر المناخ

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فقد اتخذت مصر من خلال التعاون مع شركاء التنمية خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات، ضمن الاهتمام العالمي المتصاعد بملف التغيرات المناخية، وجهود مصر الحثيثة في هذا الشأن، التي تتضمن ربط الحد من انبعاثات الاحتباس الحراري بالإدارة المتكاملة والآمنة للمخلفات من خلال إعادة التدوير والمعالجة والتخلص الآمن منها، حيث أطلقت وزارة البيئة خلال مؤتمر المناخ cop27 مبادرة المخلفات 50 لعام 2050 للقارة الأفريقية.

مصنع تدوير الغنايم

ومن جانبه أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمجهودات وزيرة البيئة ودعم البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة، لافتاً الى أن هناك جهود كبيرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لدعم المنظومة حيث يجرى إنشاء أكبر مجمع لتدوير المخلفات الصلبة وإعادة التصنيع بالمحافظة والذي يجري إنشاؤه بالطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم على مساحة 25 فدان بتكلفة تقديرية حوالى 200 مليون جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة وبطاقة 300 طن/ يوم والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية بأحدث تكنولوجيا وتصميمات عالمية لخدمة المراكز الجنوبية الغربية من المحافظة التي تضم ثلاثة مراكز وهي الغنايم وصدفا وأبوتيج التي يتولد عنها كمية مخلفات بلدية صلبة تقدر بأكثر من 300 طن.