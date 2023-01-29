ضبط عصابة لسرقة كابلات التليفون الأرضي في القاهرة

ضبطت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم، 6 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القليوبية، حال فتح إحدى الكبائن الأرضية المخصصة لكابلات خطوط التليفونات الأرضية وقطع أسلاك التليفونات، مرتدين الزي الخاص بعمال الشركة المتخصصة، وبحوزتهم «كابل، وسيارة نقل دون لوحات ملك وقيادة أحدهم، ومجموعة من الأدوات التي تستخدم في ممارسة نشاطهم الإجرامي، و2 سلاح أبيض».

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المضبوطات باستخدام الأدوات والسيارة المضبوطين، وارتدائهم الملابس الخاصة بالشركة وحيازتهم للأدوات المضبوطة بقصد انتحال صفة عمال بالشركة المسؤولة للحيلولة دون ضبطهم، واتخذت الإجراءات القانونية.