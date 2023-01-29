القبض على مسجل خطر وزميله بتهمة السطو على شقة في الدرب الأحمر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل شقة بالقاهرة، وضبط مرتكبي الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل الشقة محل سكنه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين - مقيمان بدائرة القسم لهما معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (مبلغ مالي - هاتف محمول).. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق والدخول من الشباك، وأقرا بإنفاقهما جزء من المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية ، وأقرّ أحدهما بتسليمه لباقي المبلغ المالي لـ (زوج والدته - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) تم ضبطه وبحوزته المبلغ المالي وأقر بعلمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة، باستدعاء المجني عليه اتهمهما بالسرقة.