صعود تاريخي لمؤشرات البورصة.. ورأس المال السوقي يرتفع لـ1.1 تريليون جنيه

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها بأولى جلسات الأسبوع اليوم الأحد، بصعود جماعي، حيث قفز المؤشر الرئيسي EGX30 ليكسر حاجز 17 ألف نقطة لأول مرة منذ مايو 2018، ويتداول في هذه اللحظة «11:40 ص» عند مستوى 17,164.04 نقطة بصعود 2.22% حتى الآن.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، إيجي إكس 70، بنسبة 0.91% ليتداول عند مستوى 3,059.28 نقطة بمستهل تعاملات جلسة اليوم، وكذلك واصل المؤشر المئوي الأوسع نطاقاً صعوده بنسبة 1.12% ليتداول عند 4,584.97 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية إلى 1,1 تريليون جنيه بمستهل تعاملات جلسة اليوم، وسط أحجام تداول قوية بلغت قيمتها حتى الآن أكثر من 1,081 مليار جنيه عبر بيع وشراء 167,9 مليون سهم لـ192 شركة مقيدة بالسوق الرئيسي، ليرتفع 77 سهما مقابل انخفاض 19 سهما والباقي لم يغير اتجاهه.

وسيطر المصريون على أغلب التعاملات الصباحية بنسبة 73.38% مقابل 15.87 و10.75% للأجانب والعرب على التوالي.