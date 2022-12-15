مؤشرات البورصة المصرية ترتفع وسط مكاسب سوقية 10 مليارات جنيه

شهدت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعا جماعيا مع بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس، وحققت البورصة مكاسب سوقية بلغت 10 مليارات جنيه، وسط توقعات باستمرار ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي Egx30 عند مستوى مقاومة 15500 نقطة.

صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» في بداية التداولات بنسبة 0.62% إلى مستوى 15473.9 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.91%، عند مستوى 2909.61 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.98%

صعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.98%، في بداية التعاملات عند مستوى 4289.02 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.84% عند مستوى 2687.73 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 533 مليون جنيه، من خلال التداول على 295 مليون سهم عبر تنفيذ 16.344 ألف صفقة.

رأس المال السوقي يربح 10 مليارات جنيه

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، في بداية التعاملات 10 مليارات جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 994.755 مليار جنيه.

ويتوقع حسام عيد، خبير محلل مالي وخبير أسواق مال، استمرار صعود المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30» متجهاً بهذا الاداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم القيادية إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 15250 نقطة وباختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 15500 نقطة.

وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه المؤشر الرئيسي إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 15000 ثم مستوى الدعم الثاني وهو 14850 نقطة.