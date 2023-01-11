تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم.. «الثلاثيني» يرتفع

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، فيما سيطر اتجاه الصعود على أغلبها وانفرد المؤشر السبعيني بالهبوط، وسط أحجام تداول متوسطة ورأس مال سوقي اقترب من 1.014 تريليون جنيه، مدفوعا بمشتريات المؤسسات المحلية والأفراد.

أداء مؤشرات البورصة بختام الجلسة

أنهى المؤشر الرئيسي لـ البورصة المصرية، إيجي إكس 30، المسؤول عن قياس أداء أكبر 30 شركة مقيدة، تعاملاته اليوم بصعود 0.42% ليغلق عند مستوى 15.528.1 نقطة، فيما تراجع المؤشر السبعيني، إيجي إكس 70، بنسبة 0.17% منهياً تعاملاته عند مستوى 2.809.17 نقطة، وارتفع المؤشر المئوي الأوسع نطاقاً بنسبة 0.34% ليستقر عند 4.227.86 نقطة.

قيم وأحجام التداول

بلغ إجمالي قيم التداول لـ أسهم البورصة المقيدة داخل المقصورة، نحو 11.39 مليار جنيه عبر التداول على 886.9 ورقة مالية لـ 208 شركات بواقع تنفيذ 92.580 صفقة.

سيطر المصريون على 79.61% من إجمالي التعاملات بختام الجلسة، فيما استحوذ الأجانب والعرب على 10.41، و9.98% على التوالي.

بلغ نصيب المؤسسات من إجمالي التعاملات 40.61%، مقابل 59.38% للأفراد.

حقق المصريون صافي بيع بقيمة 120.89 مليون جنيه، مقابل مشتريات العرب والأجانب بصافي 82.09 مليون، و38.81 مليون جنيه على التوالي.