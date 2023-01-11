مؤشرات البورصة المصرية تواصل الصعود و«إيجي إكس 30» يقترب من 16 ألف نقطة

تواصل مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها خلال جلسة اليوم، وسط أحجام تداول قوية مدفوعة بمشتريات الأفراد والمؤسسات المحلية ورأس مال سوقي 1,023 تريليون جنيه، ليسجل المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس 30 صعوداً بنسبة 1.6% متداولاً عند مستويات 15,846.08 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية: أداء قوي لـ «إيجي إكس 70»

ووفقاً لموقع البورصة المصرية، فإنَّ المؤشر السبعيني لقياس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، إيجي إكس 70، ارتفع بنسبة 1.1% منذ بداية الجلسة وحتى الآن، ليتداول عند 2,860.26 نقطة، فيما سجل المؤشر المئوي الأوسع انتشاراً، إيجي إكس 100، صعوداً بنسبة 1.46% متداولاً عند 4,306.84 نقطة.

قيم وأحجام التداول على أسهم البورصة

بلغ إجمالي قيم التداول على الأسهم المصرية المقيدة داخل المقصورة نحو 10,334 مليارات عبر تداول 671,146 مليون سهم لعدد 205 شركة بواقع تنفيذ 70,367 عملية.

وعزز ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية تدفقات الشراء على الأسهم، حيث بلغ إجمالي قيمة التداولات على الأوراق المالية التي شهدت عمليات شراء حوالي 3,123 مليار جنيه لعدد 631,79 مليون سهم مطروحين من قبل 111 شركة مقيدة.

فيما شهدت أسهم 31 شركة مقيدة تراجعاً بضغوط بيعية بلغت قيمتها 70,195 مليون جنيه بمقدار 32,04 مليون سهم، كما لم يتغير اتجاه أسهم 59 شركة بقيمة سوقية بلغت 13,291 مليون جنيه والبالغ عددها 5,183 مليون سهم.