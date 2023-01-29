«شعبة النقل الدولي»: الإفراج عن حوالي 90% من البضائع المكدسة في الموانئ

قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إنّ الإفراج عن البضائع من الجمارك والموانئ المصرية خلال الأيام القليلة الماضية، كان يتم بشكل جيد ومنظم، لافتا إلى أنه الإفراج عن حوالي 90% بالفعل من هذه البضائع، وهو ما ساهم في توفير مستلزمات الإنتاج إلى المصانع لتعود للعمل بشكل طبيعي، وتوفير مخزون استراتيجي بالمصانع يكفي للعمل مدة من شهر إلى شهرين، وبدأت بالفعل في الإنتاج وحل أزمة سلاسل التوريد والامداد.

عودة العمل في الموانئ المصرية إلى حالتها الطبيعة

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أنّ العمل بالموانئ المصرية بدأ يعود إلى حالته الطبيعية، وانتهاء حالة تكدس البضائع في الموانئ والجمارك، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.

وتابع أنّ عودة عمل سلاسل الامداد، يأتي بالتزامن مع الاستعدادات لشهر رمضان، وساهم في دخول السلع الغذائية والاستراتيجية، وكذلك السلع المرتبطة بالشهر الكريم مثل الياميش والمكسرات، التي يتم استيرادها من الخارج، «من يتجول في الأسواق و معارض أهلا رمضان، يري بعينيه توافر السلع وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنحو 30%، وهو أحد أهم انجازات الحكومة فيما يخص انضباط الأسواق والسيطرة على غلاء الأسعار الذي أرهق ميزانية المواطن بشكل كبير».

الإفراج عن البضائع في الموانئ

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أنّ الحكومة تتابع موقف الإفراج عن البضائع في الموانئ، وأعلن الرجوع إلى الوضع المستقر الذي كان قبل فبراير الماضي وحدوث الأزمة، موضحا أنّ متوسط البضائع الموجودة على مستوى كل موانئ مصر يعادل بالضبط المتوسط العادي الذي كان يتم تداوله على مدار الأيام والشهور التي سبقت الأزمة، الأمر الذي يشير إلى انتهاء أزمة البضائع المتراكمة في الموانئ.