«الغرف التجارية»: استمرار ضخ سلع «أهلا رمضان» بمعدلات أعلى من السحب اليومي

أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، استمرار الضخ اليومي لكل السلع لضمان توافرها بمعدلات أعلى من معدلات السحب اليومي بكل منافذ معرض «أهلا رمضان»، على مستوى كل المحافظات، مؤكدا أن المعارض تلقى هذا العام إقبالا غير مسبوق.

وتلقى المهندس إبراهيم العربي، تقريرا من لجان متابعة الأسواق باتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات، توضح حركة البيع اليومية ومعدلات سحب البضائع والإقبال اليومي الذي تشهده المنافذ ومتوسط أسعار بيع السلع.

إقبال غير مسبوق ومتزايد على معارض «أهلا رمضان»

وأوضح التقرير حركة الزيارات اليومية لمنافذ معارض أهلا رمضان كما شمل قائمة بمتوسط أسعار بيع السلع الاستراتيجية للمواطنين بمختلف المحافظات، إذ أوضح التقرير أن سعر كيلو الأرز تراوح بين 14 و18 جنيها، كيلو السكر تراوح بين 14 و16 جنيها، مكرونة وزن كيلو تراوح بين 14 و16، كيلو الدقيق 15 جنيها، دجاج مبرد وزن كيلو و200 جرام تراوح بين 80 و90 جنيها، كيلو لحم بلدي تراوح بين 140 و190 جنيها.

وأكد «العربي» أن كل الجهات الحكومية والخاصة تتسابق في تقديم أقصى التخفيضات الممكنة تنفيذا للتكليفات الرئاسية بتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمستهلكين بأسعار تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية، واحتواء معدلات التضخم العالمية التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة الأزمات الاقتصادية والتوترات السياسية على الساحة العالمية.

متابعة حركة سحب البضائع اليومية

وأضاف أن لجان متابعة الأسواق باتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات تتابع حركة سحب البضائع اليومية للتأكد من توافر كل السلع وتناسب ضخ السلع بالمنافذ مع المتطلبات النوعية والجغرافية لكل منفذ.

وأشار «العربي» إلى التزام كل التجار المسجلين بالغرف التجارية بقرار الإعلان عن أسعار السلع بشفافية ووضوح أمام المستهلكين.