متحدث «الوزراء» لـ إيمان الحصري: تراكم البضائع بالجمارك أثر بالسلب على الصناعة

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أهم الأشياء التي تحققت في الفترة الماضية وسينعكس أثارها بشكل إيجابي، وإعادة التوازن بالأسواق، هي الانتهاء من مشكلة الإفراجات الجمركية والبضائع التي كانت متراكمة في الجمارك.

المصانع كانت تعمل بأقل من طاقتها

وأضاف «سعد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن تراكم البضائع في الجمارك، أثر بالسلب خلال الفترة الممتدة على مدار عدة أشهر على المصانع وطاقتها القصوى في العمل، حيث اضطرت المصانع بالعمل في أقل من الطاقة القصوى، ما أدى لزيادة التكلفة لهذه المصانع، وأدت لنقل هذه الزيادة للمستهلك، كما خفضت المصانع من كميات المعروض من السلع والمنتجات.

وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من أزمة السلع الغذائية المتراكمة في الجمارك، والعودة من جديد للمعدل الطبيعي والمعتاد في كميات البضائع الموجودة في الجمارك، التي مشابهة لكميات البضائع الموجودة في قبل الأزمة الروسية الأوكرانية ما مكن المصانع من أنها تعاود العمل بطاقتها القصوى وأصبح لديها مخزون من المواد الخام يصل إلى شهرين في بعض الحالات ما ينعكس على انخفاض الأسعار تدريجيا.

انعكاس حل الأزمة على الأسواق

وأشار إلى أن أثر ذلك سينعكس على الأسواق، لأن ذلك سيأخذ وقتا، لأن الفترة التي أدت لتراكم البضائع والصعوبة في توفير المواد الخام للمصانع لم تكن فترة قليلة وامتدت على عدة شهور.