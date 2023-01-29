خبير اقتصادي: الدولة قامت بإجراءات استباقية لتجنب حدوث أزمات للمصانع

قال الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الدولة قامت بعدد من الإجراءات الاستباقية لتجنب حدوث أزمة، مثل أزمة إغلاق المصانع التي تعاني منها الصناعة في أوروبا خلال الفترة الحالية، عن طريق الاستثمار في البنية التحتية لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع.

مصر تعاني من مشكلات كباقي دول العالم

وأضاف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN» أن مصر تعاني من مشكلات كباقي دول العالم، ولا يمكن لأحد إنكار ذلك، لكنها مشكلات عالمية لا تخص مصر فقط، وقد أثرت على الأداء الاقتصادي للعالم كله.

أداء مصر في مواجهة الازمة الاقتصادية أفضل من دول كثيرة

وأكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، في مداخلته مع الإعلامية ياسمين سيف، أن أداء مصر في مواجهة الأزمة الاقتصادية أفضل من دول كثيرة، التي يعتبرها البعض دول قوية ومتقدمة وأن الدولة تعمل على دعم الاقتصاد والاستثمار من عدة جوانب أهمها البنية التحتية والتسهيلات التي يجري تقديمها للمستثمرين لجذب أكبر كم ممكن من الإستثمار.