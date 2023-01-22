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رئيس «خطة النواب» لقناة الحياة: يجرى إعادة هيكلة الاقتصاد المصري ليكون أكثر صلابة

كتب:

محمد عزالدين
08:06 م | الأحد 22 يناير 2023
الدكتور فخري الفقي

الدكتور فخري الفقي

قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصري يتم إعادة هيكلته، بحيث أنه يكون أكثر صلابة لمواجهة الأزمات الخارجية والداخلية.

الربيع العربي أولى أزمات مصر

أضاف «الفقي»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن مصر تفادت الأزمة التي مرت بها المنطقة في فترة ثورات «الربيع العربي»، التي تعد أول أزمة تمر بها مصر.

وأشار إلى أنه في إطار هذه الأزمة، دخلت مصر في برنامج للإصلاح الاقتصادي، وكان يوجد ندرة في النقد الأجنبي، خاصة أن السياحة كانت متوقفة، ولا يوجد ضخ من الاستثمارات الأجنبية من 2011 حتى 2013، وجرى تجاوز هذه المرحلة من خلال برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي من 2016 لـ2019.

لسنا أعضاء بالمؤسسات المالية للوجاهة

وتابع: «أتت إلينا بعد ذلك أزمة من الخارج وهي كورونا، وظلت موجودة حوالي سنة ونصف، وجرى تخطيها، بفضل برنامج صغير مع صندوق النقد، ثم تداخلت معها الأزمة الروسية الأوكرانية وهذه أزمة خارجية».

وواصل: «المؤسسات المالية مهمة للغاية، ولسنا أعضاء فيها للوجاهة، ولكن لكي نستفيد من وجودنا فيها، لأننا لدينا مساهمات في رؤوس أموالها مثل صندوق النقد الدولي».  

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