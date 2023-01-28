خبير اقتصادي لـ أحمد موسى: التنمية أدت لتحسن الاقتصاد المصري

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن المؤسسات العالمية بدأت في إعادة صياغة التقارير بشأن الاقتصاد المصري، مرجعا هذا لما تقوم به الدولة المصرية من الناحية الاقتصادية وخطوات التنمية التي أدت إلى تحسن مسار الاقتصاد.

الأزمة الروسية الأوكرانية

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تنسيقا بين الجهاز المصرفي والحكومة وهو ما يساعد على النمو، موضحا أن المؤسسات الدولية أشارت إلى أن تداعيات الظروف العالمية سواء جائحة كورونا أو ما يسمى سلاسل الإمداد والأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على الاقتصاد المصري.

برامج الحماية الاجتماعية

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المؤسسات العالمية أشارت إلى برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة المصرية وتقديم دعم للمواطنين بقيمة 9.1 مليار دولار، مشيرا إلى أن المؤسسات العالمية رصدت أن الوضع الاقتصادي في مصر يتحسن.

كما أكد بدرة، أن المؤسسات العالمية أشارت أيضا إلى أن مصر جذبت استثمارات أجنبية مباشرة رغم التحديات العالمية، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية وأنها لم تحدث في دول عالمية كبرى، لافتا إلى أن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري أكد أن هناك استقرارا في الاقتصاد.

ولفت إلى أن المؤسسات العالمية حيادية وتتابع قدرات الدولة في سداد قروضها بأمان، مؤكدا أن الدولة المصرية استطاعت تجاوز أزماتها التي مرت بها السنوات الماضية، كما أن التصنيف المصري تراجع في عهد الإخوان 6 مرات، وهو ما يشير إلى أن الدولة المصرية كانت تمر بحالة من الانهيار.