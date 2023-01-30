كيف تستعلم عن دعم تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي؟.. اعرف الخطوات

عملت وزارة التضامن الاجتماعي، على التسهيل على المواطنين المستفيدين من الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وذلك إما من خلال التقديم المجاني بالوحدات الاجتماعية للحصول على الدعم أو من خلال تخصيص رابط إلكتروني للاستعلام، سواء كان ذلك بالنسبة للمتقدمين للحصول على الدعم أو الفئات المستفيدة بالفعل من الدعم النقدي، كما أتاحت خدمة تقديم الشكاوى والتظلمات، مؤكدة أن هناك 5.2 ملايين أسرة تستفيد من الدعم النقدي المشروط .

كيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك عدة خطوات للاستعلام عن تكافل وكرامة، بالرقم القومي وذلك لمن تقدموا للحصول على الدعم، أو للمستفيدين الفعليين، لافتة إلى أنه يتم اتباع الخطوات التالية:

- يقوم المستعلم في خطوته الأولى بالدخول على موقع وزارة التضامن من خلال هذا الرابط .

- يقوم بالضغط على «استعلم عن نتيجتك» من على الموقع الإلكتروني للوزارة.

- على المستعلم إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الجزء المخصص لذلك.

- تظهر نتيجة الاستعلام فورا، كما يمكن تقديم شكوى أو تظلم.

التقدم لبرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» بالمجان

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم التقدم لبرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» بالمجان من خلال أقرب وحدة اجتماعية تابعة لنطاق سكن المواطن، لافتة إلى أنه يتم صرف 500 جنيه متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من تكافل، و450 جنيهًا شهريا لمستفيدي كرامة من المسنين وذوي الهمم.