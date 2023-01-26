المستندات المطلوبة للحصول على تكافل وكرامة 2023.. اعرف التفاصيل

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنّ هناك شروطًا عدة ومستندات مطلوبة للحصول على الدعم النقدي تكافل وكرامة، مؤكدة أنّ هناك 5.2 مليون أسرة، يحصلون على الدعم بتكلفة 28 مليار جنيه، مشيرة إلى أنّ 62% من مستفيدي الدعم يندرجون تحت «تكافل»، ويندرج تحت دعم كرامة نحو 38%.

مستندات الحصول على تكافل وكرامة

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنّ هناك العديد من المستندات المطلوبة؛ للتقدم للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن الشخص المتقدم، وتجهيز المستندات التالية للحصول على دعم تكافل وكرامة:

- يشترط تقديم صور بطاقة الرقم القومي سارية، وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- تقديم صور شهادة ميلاد كمبيوتر لجميع أفراد الأسرة للأفراد أقل من 18 سنة.

- بالنسبة للأرملة عليها، تقديم صورة شهادة وفاة الزوج.

- يتم تقديم صور قسيمة الزواج.

- تقديم صورة قسيمة الطلاق.

- تقدم المستفيد أو المستفيد صورة من بطاقة التموين، يكون مسجل عليها اسم مكتب التموين.

- على الأسرة تقديم أوراق قيد مدرسة لكل الأطفال المقيدين في المدارس وكذلك الجامعات.

- في حالة السجن، تقدم صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

- تقديم صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال في حال انفصال الأسرة أو هجر عائلها.

- تقديم صورة اقرار الوصاية للأيتام.

- في حالة التقديم على دعم كرامة، يتم تقديم كود كشف الإعاقة من اللجان الطبيه في حالة المرض المزمن والإعاقة.