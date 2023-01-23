خطوات تسجيل تظلم تكافل وكرامة 2023 على موقع وزارة التضامن

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، خطوات حجز تظلم تكافل وكرامة 2023، على الموقع الرسمي لها، مشيرة إلى أنه يتم تقديم دعم نقدي لنحو 5.2 مليون أسرة، شاملة 22 مليون مواطن.

خطوات حجز تظلم وتقديم شكوى تكافل وكرامة 2023،

ولفتت الوزارة إلى أن خطوات حجز تظلم تكافل وكرامة 2023، تتم كالتالي:

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي https://tk.moss.gov.eg/

- يكتب المتظلم الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الجزء المخصص لذلك.

- الضغط على تسجيل شكوى.

- تظهر بالشكوى صفحة البيانات الاستعلامية المطلوب استكمالها مثل الاسم والعنوان ورقم المحمول، والهاتف الأرضي والمحافظة والإدارة.

- يتم كتابة الشكوى وتحديدها نوعها «إيقاف أو تجميد بطاقة» أو تظلم من عدم الحصول على الدعم النقدي وغيرها.

- كتابة عنوان الإقامة تفصيليا، وكتابة الشكوى بالتفصيل.

- الضغط على كلمة تسجيل شكوى.

- ستظهر رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح وكذلك رقم الشكوى.

- يقوم المواطن بطباعة الشكوى التي تم تسجيلها بالضغط على كلمة طباعة.

- تظهر محتويات الشكوى وتشمل التاريخ ومحتوى الرد على الشكوى بالوثائق المطلوبة.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن التقديم لبرنامج تكافل وكرامة مجانًا ولا يتطلب دفع أي مبالغ، ويكون من خلال الوحدة الاجتماعية التابعة لنطاق سكن المواطن.