3 شروط لاستمرار صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» للمستفيدين

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى أن هناك عدة شروط لإستمرار صرف الدعم النقدى تكافل وكرامة للمستنفيدين ، مشيرة إلى أن الدعم النقدى يقدم لنحو 5.2 مليون أسرة، والتى تشمل 22 مليون مواطن.

شروط استمرار صرف تكافل وكرامة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه يشترط على الأسر المستفيدة من دعم تكافل وكرامة الإلتزام بالشروط التالية لإستمرار الدعم :

- الشرط الأول: تلتزم الأمهات المستفيدة من الدعم النقدى بزيارة الوحدات الصحية وخاصة إذا كانت فى سن الإنجاب ولديها أطفال أصغر من 6 أعوام، وذلك كى يتلقى أطفالها كل التطعيمات اللازمة وتلقى كل الخدمات الصحية، ويتم تسجيل الزيارة فى سجل المشروطية الخاص بالدعم .

الشرط الثاني لاستمرار دعم تكافل وكرامة: يشترط أن تلتزم الأسرة بأن تلحق أطفالها في الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة بمدارس التعليم الأساسي كما يشترط انتظامهم في الحضور بالمدارس بنسبة لا تقل عن 80 % من أيام الدراسة.

الشرط الثالث لاستمرار صرف تكافل وكرامة: تلتزم الأسرة بألا تزوج أيا من أولادها قبل سن 18 سنة سواء ذكور أو اناثا حتى يستمر الدعم للأسرة المستفيدة.