موعد إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في سوهاج، يشغل الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم لمعرفة حتى النتيجة بعد الانتهاء من الامتحانات خلال الأسبوع الماضي.

وانتهت امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في سوهاج يوم الأربعاء الماضي، ومنذ ذلك الوقت يتساءل الطلاب وأولياء أمورهم عن موعد ظهور النتيجة.

موعد إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في سوهاج

وعن موعد إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في سوهاج، قال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن أعمال تصحيح الامتحانات تجرى على قدم وساق، منذ انتهاء الامتحانات يوم الأربعاء الماضي، وسيتم إتاحتها أمام الطلاب كي يتعرف كلًا منهم على النتيجة التي حصل عليها في وقت قصير.

مع انتهاء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ المراجعة

وتابع «وكيل تعليم سوهاج» أنه مع انتهاء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بسوهاج تبدأ عملية المراجعة والرصد الدرجات، ليبقى موعد النتيجة عقب اعتماد محافظ سوهاج، ثم إعلانها رسميًا.

وبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية في 2023 بالمحافظة 88 ألف و691 طالبًا وطالبة، موزعين على 467 لجنة بـ 11 إدارة تعليمية بجميع مراكز المحافظة.

وكان محافظ سوهاج أوضح أنه جرى اكتمال استعداد مديرية التربية والتعليم، وجاهزيتها لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، مشددًا على أهمية التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية.

ووجّه محافظ الإقليم رؤساء الوحدات برفع الإشغالات المحلية وتكثيف حملات النظافة، من محيط المدارس التي بها لجان امتحانات الشهادة الإعدادية لتوفير أفضل الأجواء للطلاب لأداء الامتحانات دون أي معوقات.