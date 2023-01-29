استمرار فعاليات مراكز التوحد وتدريب عضوات «القومي لرياضة المرأة» بالشرقية

أكد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، استمرار فعاليات تدريب أطفال التوحد بمركزي شباب ديرب نجم وناصر بالزقازيق، وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، وتحت شعار «نتوحد من أجلهم»، ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة بالاهتمام بأطفال التوحد والحرص على دمجهم مع المجتمع سواء في المدرسة أو المنزل ومساعدتهم في تعلم طرق التعامل مع الأخرين بهدف تشجعيهم على ممارسة الرياضة، واعتبارها أسلوب حياة، وكذلك تنمية المواهب الرياضية لذوي القدرات والهمم، ورعايتهم واكتشاف مواهبهم في مختلف الألعاب الرياضية.

تدريب عضوات المشروع القومي لرياضة المرأة

كما أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة على استمرار فعاليات تدريب عضوات المشروع القومي لرياضة المرأة، بالتعاون بين الإدارة العامة للرياضة بالمديرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، لتدريب الفتيات على تمرينات اللياقة البدنية والألعاب الجماعية والفردية والعروض الرياضية ورياضة الكاراتيه وتعليمهن كيفية الدفاع عن النفس وتشجعيهن على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة.

التدريب في 4 مراكز ونوادي

ويتم التدريب في 4 مراكز تدريب بنوادي ومراكز شباب الصالة المغطاة بالزقازيق بجوار منطقة التجنيد، ونادي السكة الحديد، ومركز شباب مباشر بالإبراهيمية، ومركز شباب ميت يزيد بمنيا القمح، ومركز شباب ديرب نجم، وذلك وفقا للخطة التدريبية الموضوعة لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لدى الفتيات، وتحت إشراف فني من خبراء الاتحاد ومتابعة إدارية من الإدارة المختصة بالوزارة والمديرية.

ضرورة الاهتمام بالشباب لبناء الوطن

من جهته أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع، وكذلك تدريب الفتيات على تمرينات اللياقة البدنية والألعاب الجماعية والفردية والعروض الرياضية، بالإضافة إلى الاهتمام بذوي القدرات والهمم ودمجهم في المجتمع وبث روح المنافسة الشريفة بينهم لاكتشاف مواهبهم وتنميتها واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

وأشاد المحافظ بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة لذوي القدرات والهمم، مؤكداً أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدا لتقديم كافة أوجه الرعاية لهم والعمل على دمجهم بالمجتمع في مختلف جوانب الحياة، والاستفادة من قدراتهم كونهم جزءاً لا يتجزأ منه.