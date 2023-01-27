«الشباب والرياضة» تعلن تدريبات مجانية في نصف العام.. اعرف كيفية التسجيل

تنظم وزارة الشباب والرياضة تدريبات نصف العام، بالتعاون مع وزارة الاتصالات ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية، وشركة ميكروسوفت ومؤسسة «كير مصر» ضمن مبادرة «طور وغير.. مسارات تدريب منتصف العام».

وكشفت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن تدريبات نصف العام ستكون عبارة عن مسارين كل مسار سيستمر أربعة أيام تضم تدريبات على مهارات مختلفة.

تفاصيل تدريب نصف العام

وأشارت إلى أن المسار الأول وفق ما أعلنته وزارة الشباب، سيكون عن Soft skills وسيستمر لمدة أربع أيام من اليوم حتى الإثنين 30 يناير، وهو عبارة عن أربع تدريبات: «تحقيق الأهداف - دعم الثقة بالنفس – إدارة الوقت – السيرة الذاتية».

كيفية التسجيل في تدريبات وزارة الشباب

وأضافت الصفحة الرسمية للوزارة أنه على الراغبين في حضور التدريبات التسجيل من خلال هذا الرابط ، كما يمكن الحضور من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز Microsoft Teams من الساعة 1 للساعة 4 ظهرًا من خلال هذا الرابط، ومن الساعة 7 مساءً حتى العاشرة مساءً من هنــا.

وأكدت الوزارة أنه حال الالتزام بحضور أربع محاضرات يحصل المتدرب على شهادة حضور مقدّمة من وزارة الشباب والرياضة وشركة مايكروسوفت، فضلا عن الحصول على التدريب كامل بعد التسجيل اليومي.