«الكرملين»: مجالات التواصل بين روسيا وألمانيا ما زالت مفتوحة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، إنّه رغم عدم وجود مخطط لإجراء محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف شولتس حاليا، إلا أنّ مجالات التواصل بين البلدين ما زالت مفتوحة.

وأضاف بيسكوف، بشأن ما إذا كان بوتين يخطط لإجراء حوار هاتفي مع شولتس، قائلا إنّ جدول أعمال الرئيس الروسي لا يشمل إجراء محادثة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

جدول أعمال بوتين لا يشمل إجراء محادثات مع شولتس

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، صرح في وقت سابق، بأنّه يعتزم مواصلة محادثاته الهاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أنّ اتصالاته مع بوتين لم تنقطع طوال 11 شهرا الماضية، وآخر مكالمة هاتفية تمت بينهما كانت في أوائل ديسمبر الماضي، مؤكدا أهمية استمرار المحادثات مع روسيا.