بوتين يتعرض للسرقة داخل «الكرملين».. والمتهم لاعب كرة شهير

فى واقعة طريفة ومفاجئة، تعرض الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للسرقة في قلب مقر الرئاسة الروسية الروسية «الكرملين» من قبل لاعب كرة قدم مشهور.

ورغم أن الواقعة تعود إلى عام 2018 إلا أنا عادت إلى الأضواء مرة أخرى، بعدما ذكرت أليكس سكوت، الإعلامية الرياضية في هيئة الإذاعة البريطانية، الواقعة خلال كتابها «كيف لا أكون قويا».

الحادثة وقعت على هامش كأس العالم فى 2018

وبحسب الكتاب، فإن الواقعة حدثت في الكرملين عام 2018، ونفذها نجم دفاع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا ريو فيرديناند، عندما أخذ خلسة ملعقة من على طاولة أثناء اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

«سكوت»: دخلت في نوبة ضحك بسبب تصرف نجم إنجلترا

وأوضحت الإعلامية الرياضية قائلة، «دعيت أنا وريو فيرديناند نجم منتخب إنجلترا إلى الكرملين للحديث عن كأس العالم 2018، الذي استضافته روسيا كجزء من برنامج أساطير الفيفا»، وفقا لشبكة سكاى نيوز.

وذكرت «ونحن في طريق الخروج فتح ريو يده ليكشف أنه أخذ ملعقة صغيرة كتذكار ما جعلني أدخل في نوبة ضحك».

ونوهت الإعلامية الرياضية، والتي سبق لها أن لعبت لصفوف أرسنال وبرمنجهام في إنجلترا، إلى أنها لم تشعر بالراحة في الاجتماع، قائلة «كنت المرأة الوحيدة في الغرفة لكنني كنت هناك لمناقشة كرة القدم، حتى إنني تعلمت جملة باللغة الروسية وحاولت أن أقولها وفشلت».

وقالت «سكوت»، «اليوم كله كان غير معتاد تماما»، مضيفة «التقطنا الصور مع بوتين لكنني كنت خائفة حتى من تناول الشاي والكعك أمامي، في حال انتهكت عن غير قصد بعض الأعراف الدبلوماسية الخفية».