«الهندسة المعمارية»: احتفالية بمرور 60 عاما على تأسيس اتحاد المهندسين

عقدت شعبة الهندسة المعمارية، جمعيتها العمومية اليوم، بعد الإعلان عن تأجيلها ساعتين، لعدم اكتمال النصاب القانوني حسب نص قانون النقابة، بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، والدكتور مهندس حسام رزق- وكيل النقابة، والمهندس الاستشاري يسري الديب- أمين عام النقابة، والمهندس المعتز بالله بركات- أمين الصندوق المساعد.

وأكد المهندس طارق النبراوي، أن قضية التعليم الهندسي والتي تتبناها النقابة قضية محورية، وأن شروط القيد بالنقابة والتي سيتم عرضها على الجمعية العمومية خلال مارس القادم لإقرارها واعتمادها هي أولى الخطوات لحل مشكلة البطالة التي يشعر بها جميع المهندسين، كما أنها تعد موقفًا يحرك المياه الراكدة لحل مشكلة انخفاض المستوى العلمي لبعض الخريجين من بعض الجهات التعليمية، مشددًا على أن هذه القرارات ليست نهاية المطاف بالنسبة للنقابة ولكن هذا هو المتاح خلال الفترة الحالية.

كما أكد «النبراوي»، أهمية حضور جموع المهندسين، الجمعية العمومية القادمة، لأنها ستشهد اتخاذ قرارات حاسمة تصب في صالح المهنة والمهندس، مبديًا سعادته لما رآه من نسب حضور خلال فعاليات الجمعيات العمومية للشُّعب وهو ما يعبر عن تكاتف المهندسين وأنهم يد واحدة.

مهنة المعماري رمانة ميزان جميع المشروعات القومية

وعبَّر الدكتور مهندس حسام رزق، عن سعادته بوجوده بين زملائه وأبنائه مهندسي العمارة، معتزًّا بانتمائه لهذه الشعبة، واصفًا مهنة المعماري بأنها رمانة الميزان في جميع المشروعات القومية.

وقال «رزق»: «لدينا الكثير من التطلعات خلال الفترة القادمة لإفادة مهنة الهندسة المعمارية من خلال زيادة برامج التدريب لتأهيل المهندس المعماري لمواكبة التطور المعماري الذي يشهده العالم، مشيرًا إلى أنه ومنذ ترشحه لمسئوليته بالنقابة يأمل للوصول إلى يوم خاص يكرَّم فيه المعماري المصري، لأنه المعماري المميز على مستوى العالم، كونه أول معماري في التاريخ، طامحًا لأن يكون هناك أوسكار يُمنح لأحسن المشروعات العالمية خلال هذا اليوم ليكرم فيه "أميز" معماري مصري وعربي وإفريقي، إضافة إلى جوائز تُمنح باسم مصر صاحبة أقدم حضارة معمارية، واعدًا بالسعي الجاد مع قيادات شعبة الهندسة المعمارية وجمعية المعماريين، لأن معماريي مصر يستحقون ذلك».

وأضاف وكيل النقابة: أن الفترة من 9 إلى 11 مايو القادم ستُقام احتفالية بمرور 60 عامًا على تأسيس اتحاد المهندسين العرب والذي استضافته مصر منذ عام 1963 وأقيم أول اجتماع به بتاريخ 9 مايو من نفس العام، معلنًا أنه سيتم زيارات لعدد من المشروعات القومية على هامش الاحتفال والذي سيكون احتفالًا استثنائيًا وغير مسبوق يليق بمصر ومكانتها.

وقال المهندس الاستشاري يسري الديب: «أعتبر هذا اليوم يومًا مؤثرًا في نفسي، حيث لقاء الأساتذة والزملاء والأبناء»، مؤكدًا تكاتف ووقوف المهندسين المعماريين خلف شعبتهم، ما يجعلها دائمًا شعبة هندسية متميزة.

واستعرضت الدكتورة ولاء نور مهام شعبة الهندسة المعمارية، ونشاط لجانها التي تتسابق لتقديم خدمات مميزة من خلال برامج ودورات تدريبية، وتعمل على أرض الواقع من خلال الزيارات الخارجية والمشاركة في الفعاليات المختلفة على حد وصفها، حيث استهلت الشعبة أعمالها بانعقاد أولى جلساتها في شهر أبريل 2022 م، لتحقيق أهداف وأغراض النقابة على نطاق الشعبة، والنظر في شئون المهنة ورفع مستواها وما يهم أعضاء مجلس الشعبة، ووضع سياسة الشعبة، والتي تتمثل في تحقيق المحاور الأساسية والقيام بمهامها المهنية نحو المهندسين المعماريين لرفع شأن مهنة الهندسة المعمارية من خلال ثلاثة محاور (الوطني، والمهني، والخدمي).

أنشطة جميع لجان الشعبة

كما استعرضت «نور»، أنشطة جميع لجان الشعبة خلال عام 2022 حيث شاركت في عدة فعاليات من بينها اجتماع الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي لهيئة المعماريين العرب، وكذلك مهرجان جوائز المعماريين العرب الثاني بالتعاون مع نقابة المهندسين بالأردن، في شهر نوفمبر على هامش جائزة المعماريين العرب وطلب تنظيم فعاليات الجائزة لدورته القادمة في مصر، والاتفاق على الاحتفال بمرور 60 عامًا على تأسيس اتحاد المهندسين العرب في مايو المقبل بالقاهرة، إضافة إلى مشاركة الشعبة في انتخابات جمعية المهندسين المعماريين المصريين بتاريخ 9 أكتوبر.

وأوضحت رئيس شعبة الهندسة المعمارية، أن الشعبة خلال عام 2022 شاركت في فعاليات ومؤتمرات من خلال اللجان العامة بالنقابة وكذلك اللجان المنبثقة منها، بالإضافة إلى الزيارات لمختلف المحافظات لعمل لقاءات مع المهندسين للوقوف على أهم المشكلات التي تواجههم وحلها وتلقِّي الاقتراحات الخاصة ، للارتقاء بالمستوى المهني والعملي لهم.

وقالت: خلال عام 2022 تلقت لجنة القيد والمعادلات، عدد 98 ملفًا من الحاصلين على بكالوريوس- جامعات خارج جمهورية مصر العربية تمت الموافقة على 88 واستيفاء 8 ملفات، وجارٍ عرض ملفين، إضافة إلى تلقي اللجنة 79 طلبًا لإضافة لقب دكتور تمت الموافقة على 75 منها واستيفاء 3 ملفات وجارٍ عرض ملف واحد، وتلقت اللجنة أيضًا طلبين لتصريح مزاولة المهنة لغير المصريين تمت الموافقة على طلب، واستيفاء الآخر.