نقابة المهندسين ترفض قيد طالب بسبب حصوله على الثانوية العامة «شعبة أدبي»

لجنة القيد والمعادلات في شعبة الهندسة الميكانيكية بنقابة المهندسين، طلب قيد أحد الحاصلين على الثانوية العامة قسم أدبي، وذلك خلال جمعيتها العمومية برئاسة المهندس الاستشاري عبدالله دهينة، وبحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، والمهندس أحمد صبري- الأمين العام المساعد المتحدث الإعلامي للنقابة، وذلك بعد تأجيلها لمدة ساعتين لعدم اكتمال النصاب القانوني حسب نص قانون النقابة.

في كلمته عبّر المهندس طارق النبراوي عن اعتزازه بانتمائه لشُعبة الهندسة الميكانيكية وحضوره وسط زملائه وأبنائه في جمعيتهم العمومية، متمنيًا أن تحقق الجمعية العمومية مطالب أعضاء الشعبة.

رفع مستوى التعليم الهندسي

وأكد نقيب المهندسين على أن مهنة الهندسة الآن ليست في أفضل أحوالها، نظرًا لبعض الأسباب ومنها الأعداد الكبيرة للخريجين، إضافة إلى تراجع جودة مستوى الخريج، مشيرًا إلى أن النقابة لديها قرارات من شأنها رفع مستوى التعليم الهندسي، ورفع مستوى الخريج العلمي، وسيتم عرضها على الجمعية العمومية المقبلة للنقابة لإقرارها وتنفيذها، لافتًا إلى أن هذه القرارات مرحلة أولى ستليها مراحل أخرى لوضع المهنة على المسار الصحيح.

بدوره، دعا المهندس أحمد صبري الأمين العام المساعد، المهندسين إلى الانخراط في العمل النقابي من خلال اشتراكهم في لجان النقابة المختلفة وكذلك لجان الشُّعب، مؤكدًا أن كل الأفكار المُقدَّمة خلال الجمعية العمومية لشعبة الهندسة الميكانيكية من الممكن تنفيذها على أرض الواقع ما دام أنها في صالح المهنة والمهندس.

كما أكد الأمين العام المساعد، أن الجمعية العمومية ليست فقط معنية بإطلاع المهندسين على نشاط وإنجازات الشعبة، ولكن هي ملتقى لتبادل الأفكار والآراء والاستماع إلى كل الاقتراحات.

ورحب المهندس الاستشاري- عبدالله دهينة، بأعضاء الجمعية العمومية في بيتهم الكبير نقابة المهندسين، معربًا عن سعادته الشخصية بأن من بين أبناء شعبة الهندسة الميكانيكية نقيب المهندسين، وعضوين من أعضاء هيئة المكتب، وهما الأمين العام المساعد، وأمين الصندوق المساعد، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة، مشيرًا إلى الدعم الكبير والمساندة من النقيب العام وأعضاء هيئة المكتب لكل الشُّعب الهندسية واللجان المختلفة بالنقابة، وفي القلب منها شعبة الهندسة الميكانيكية، الأمر الذي يخلق روح المنافسة بينها لتنظيم فعاليات هندسية مختلفة، مثل (الندوات، والكورسات التدريبية، وورش العمل، وزيارات خارجية لمواقع هندسية ومشروعات صناعية عملاقة) تحضرها وتحاضر فيها قامات علمية وهندسية كبيرة، مما يعود بالأثر الطيب على جموع المهندسين وخاصة الشباب منهم وحديثي التخرج.

العمل النقابي

وشدد على أهمية انخراط المهندسين بكافة تخصصاتهم في العمل النقابي وطرح آرائهم في أي قضية تتبناها نقابة المهندسين والاستماع إلى الآراء المختلفة معهم في جو ديموقراطي، الأمر الذي يدفع عجلة تقدم مهنة الهندسة للأمام.في سياق متصل.

وألقى المهندس محمد رضا عصر، أمين الشعبة، الضوء على الأهداف المكلفة بها شعبة الهندسة الميكانيكية، والتي من بينها (النظر في شئون المهنة ورفع مستواها، وتسجيل الأعضاء في سجلاتها بعد قيدهم في النقابة، وانتخاب ممثلي الشُّعبة في مجلس النقابة، وفحص طلبات القيد وتقديم التوصيات للجنة القيد، وفحص الشكاوى المقدَّمة من أحد أعضاء الشعبة أو ضده).

وأوضح «عصر»، أن لجنة الهندسة الاستشارية بالشُّعبة، عقدت خمسة اجتماعات، تلقت خلالها 30 طلبًا للحصول على لقب استشاري وطلب إضافة مجال وطلب مكتب استشاري تم تقديمه ودراسته، تمت الموافقة على 14 منها، وتأجيل 5 طلبات للاستيفاء والمقابلة، وعدد 11 طلبًا في الفحص.

خطة عمل الشعبة خلال عام 2023

واستعرض خطة عمل الشعبة، خلال عام 2023، والتي تضمنت عدة محاور، من بينها (محور التدريب، ومحور الزيارات والتعاون الخارجي، ومحور الإعلام والعلاقات العامة، والتواصل مع الأساتذة والمهندسين والطلبة، ومحور الإعلام والعلاقات العامة)، وعرض في نهاية التقرير كشف بغياب وحضور السادة الأعضاء طبقا للمادة 86.

من جهته، أوضح المهندس محمد عبدالمجيد وكيل الشعبة أن من بين مهام وأهداف الشعبة (تنفيذ قرارات مجلس النقابة فيما يخص الشعبة، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية للشعبة بعد اعتمادها من مجلس النقابة، واقتراح وطلب المبالغ اللازمة للصرف في شئون الشعبة، واقتراح وإعداد اللوائح الخاصة بالشُّعب ونظام المسابقات وتحديد الأتعاب ومزاولة المهنة).

واستعرض إنجازات الشعبة في مجال التدريب، موضحا أن الشعب عقدت 6 محاضرات في النقابة في مجالات النيوماتيك-تصميم المشروعات -الطلمبات والهيدروليك-محطات الطلمبات -الطاقة المتجددة -الطاقة الشمسية –السيارات، وكان متوافر تطبيق زووم لمن لا يستطيع الحضور فعليا. بالإضافة إلى 4 محاضرات على تطبيق زووم في مجالات (الصيانة التنبؤية-تصميم المشروعات -طاقة الاندماج النووى-تصميم خطوط البترول)

وأشار إلى أن هناك خطة طموحه للشعبة في مجال التدريب خلال عام 2023، من خلال الاستمرار في برنامج الدورات المتكاملة الذى بدأت مع بداية 2023 بدورة السيارات، وكذلك الاستمرار في خطة المحاضرات والدورات سواء الحضورية في مبنى النقابة أو على تطبيق زووم لبعض المحاضرين لغير المتواجدين بمصر للاستفادة منهم ومن خبراتهم، وكذلك تفعيل عدد من بروتوكولات التعاون مع المصانع والشركات تتيح للمهندسين التدريب العملي في عدد من الشركات داخل مصر، والتواصل مع عدد من جهات التدريب والتوظيف وملتقيات التوظيف والمنتديات المختصة بذلك لتوفير تأهيل جيد للمهندسين الباحثين عن فرص العمل.

لجنة القيد والمعادلات بالشُّعبة

من جانبه أشار الدكتور مهندس أحمد فرج عضو المجلس الأعلى أن لجنة القيد والمعادلات بالشُّعبة، عقدت ثمانية اجتماعات، تلقت خلالها 22 طلب إضافة لقب دكتور، تمت الموافقة على 20، فيما تأجل 2 للاستيفاء، إضافة إلى تلقِّي اللجنة 154 طلب قيد ومعادلة شهادات من خارج جمهورية مصر العربية، تمت الموافقة على عدد 153 منها، ورفض طلب واحد لحصوله على الثانوية العامة قسم أدبي.

وأوضح أنه تم وضع آلية للطلبات المقدمة ليتم ذكر تاريخ التخرج في جميع شهادات المعادلة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، وكذلك ضرورة تقديم شهادة الثانوية العامة وشهادة التحركات ضمن المستندات المقدمة.

وأشار إلى أنه تم توقيع بروتوكول من خلال لجنة التدريب بالنقابة العامة للمهندسين مع جمعية اشري القاهرة واكاديمية PCE لتدريب مهندسي الشعبة الميكانيكية في كل مجالات الاستشارات الهندسية والآخر مع شركة الخدمات التقنية المتقدمة للتدريب الفني التطبيقي لمهندسي الإلكتروميكانيكال حديثي التخرج وخبرة الخمس سنوات وحتى مستوي الخبير.