بريطانيا: إقالة رئيس حزب المحافظين من الحكومة بسبب تسوية ضريبية مثيرة للجدل

قرر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأحد، إقالة رئيس حزب المحافظين ناظم الزهاوي، من منصبه بالحكومة، على خلفية تسوية ضريبية دفع فيها ملايين الجنيهات لعدم سداده لضرائب مستحقة عليه.

وقال «سوناك» في خطاب إلى «الزهاوي» إن القرار يعقب تحقيق أجراه المستشار المستقل المعني بمصالح الوزراء، والذي أكد حدوث انتهاك خطير لمدونة السلوك الوزاري، وتابع: «نتيجة لذلك أبلغك بقراري عزلك من منصبك في حكومة جلالة الملك»، وذلك حسبما نقلت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وأضاف «سوناك» أن «الزهاوي» يجب أن يكون فخورا للغاية بإنجازاته الواسعة النطاق في الحكومة على مدى السنوات الخمس الماضية، ولا سيما إشرافه الناجح على برنامج شراء ونشر لقاح فيروس كورونا.

ضغوط على الحكومة البريطانية مؤخرا

وكان رئيس حزب المحافظين قد واجه ضغوطا في الأيام الأخيرة للاستقالة إذ انتشرت تساؤلات حول وضعه المالي حتى بعد أن أصدر بيانا لتوضيح بعض الالتباس، دون الكشف عن حجم التسوية التي دفعها عندما كان مستشارا حكوميا وما إذا كان دفع غرامة.

وكان «سوناك» قد قاوم دعوات سابقة من أحزاب المعارضة لإقالة الزهاوي، الذي يشغل درجة وزير بلا حقيبة، وبدلا من ذلك طلب من مستشاره الأخلاقي الجديد السير لوري ماجنوس، تقييم ما إذا كانت التسوية ترقى إلى انتهاك مدونة السلوك الوزاري.