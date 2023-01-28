شركة الطيران الإقليمية «فلايبي» في بريطانيا تلغي الرحلات وتطرد 276 عاملا

أوقفت شركة الطيران البريطانية الإقليمية «فلايبي»، اليوم، التداول للمرة الثانية في ثلاث سنوات وألغت جميع الرحلات وفصلت 276 عاملًا عن العمل، بحسبما ذكرته وكالة «رويترز».

وقف التداول وإلغاء الرحلات

وقال بيان على موقع «فلايبي» الإلكتروني إن شركة الطيران، التي تدير خدمات مجدولة من بلفاست وبرمنجهام وهيثرو عبر المملكة المتحدة وإلى أمستردام وجنيف، دخلت الإدارة وهو شكل من أشكال الحماية من الدائنين.

وقالت الشركة: «لقد أوقفت فلايبي الآن التداول وألغيت جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة المتحدة التي تديرها فلايبي ولن يتم إعادة جدولتها، ونصحت الأشخاص المقرر سفرهم بالطيران بعدم السفر إلى المطارات».

يقع المقر الرئيسي لشركة فلايبي في برمنجهام، حيث قامت بتشغيل رحلات على 21 مسارًا إلى 17 وجهة في جميع أنحاء المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي باستخدام أسطول من ثماني طائرات «كيو-400» المؤجرة.

تأخر تسليم 17 طائرة من المؤجرين

تم تعيين ديفيد بايك ومايك بينك من إنتربراث الاستشارية مديرين مشتركين لشركة فلايبي، وقال بايك إن الشركة كافحت لتحمل عدد من الصدمات منذ إعادة إطلاقها العام الماضي، ليس أقلها تأخر تسليم 17 طائرة من المؤجرة، الأمر الذي أضر بشدة بجهودها لإعادة بناء قدرتها والحفاظ على قدرتها التنافسية.

وأضاف أنه سيتم الاحتفاظ بالعناصر التي تم تقليصها في منصة تشغيل فلايبي لفترة قصيرة بينما هناك احتمال لصفقة إنقاذ، وشجع أي طرف مهتم على الاتصال بشكل عاجل.

الإبقاء على 45 عاملا من أصل 321

وقال متحدث باسم إنتربراث إن القوى العاملة في فلايبي البالغ عددها 321، تم الإبقاء على 45 منهم في الوقت الحالي، وقالت هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة إنها ستقدم المشورة والمعلومات للركاب المتضررين.

قال بول سميث، مدير المستهلك في هيئة الطيران المدني من المحزن دائمًا، أن نرى شركة طيران تدخل الإدارة ونعلم أن قرار شركة فلايبي بوقف التداول سيكون محزنًا لجميع موظفيها وعملائها.