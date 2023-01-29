«مكافحة الإدمان» يطلق معسكرات تدريبية بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، سلسلة معسكرات تدريبية بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، لإعداد قيادات العمل التطوعي بالمؤسسة لمناهضة قضية تعاطي وإدمان المواد المخدرة.

حياة كريمة

وأوضح الصندوق في تقرير صادر عنه، أنّ المعسكر يضمّ المتطوعين لدى مؤسسة حياة كريمة بمحافظات «القليوبية، والفيوم، والشرقية، والجيزة، والمنوفية، ودمياط، وكفر الشيخ، وقنا»، سلسلة من المحاضرات عن مهارات العمل الجماعي والتواصل ومهارة حل المشكلات، ومهارة ضغط الأقران، إضافة إلى أضرار تعاطي المواد المخدرة بأنواعها، وتأثير تعاطي المخدرات التخليقية وارتباطها بالعنف وارتكاب الجرائم، وآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية العلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن 16023 لصندوق مكافحة الإدمان، وتدريب المتطوعين المشاركين على كيفية بث رسائل توعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

وأكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حرص وزارة التضامن وصندوق مكافحة الإدمان على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة، وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية، لا سيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطي المخدرات.

توفير أوجه الدعم لاستثمار طاقات الشباب المتطوعين

ووجّهت وزارة التضامن، بتوفير أوجه الدعم لاستثمار طاقات الشباب المتطوعين لدى مؤسسة حياة كريمة، ومشاركتهم في تنفيذ البرامج التوعوية للوقاية من الإدمان من خلال عقد سلسلة من المعسكرات واللقاءات لتدريب المتطوعين على كيفية تنفيذ هذه البرامج التوعوية .

برامج توعوية في القرى المستهدفة بحياة كريمة

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنّ تنظيم سلسلة المعسكرات التدريبية لإعداد قيادات العمل التطوعي بمؤسسة حياة كريمة، يأتي بالتوازي مع تنفيذ العديد من البرامج التوعوية بالقرى المستهدفة من المبادرة.

تنفيذ أنشطة توعوية في 750 قرية

وأشارت إلى أنّه خلال العام الماضي تم تنفيذ أنشطة توعوية في 750 قرية ضمن مبادرة الصندوق «قرية بلا إدمان»، وجرى تنفيذ 6450 نشاطا متنوعا ومكررا عن أضرار الإدمان، مثل تنظيم ندوات توعوية وأنشطة بالمدارس ومراكز الشباب ومهرجان الأسرة والطفل، وورش حكي للأطفال عن أضرار الإدمان، ودوري رياضي بين الشباب تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات» داخل العديد من القرى بالمحافظات المختلفة بمشاركة المتطوعين لدى الصندوق من أبناء محافظات هذه القرى بعد تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في البرامج التوعوية تحت إشراف الصندوق.