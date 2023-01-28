تفاصيل أنشطة صندوق مكافحة الإدمان في معرض القاهرة الدولي للكتاب

شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى في أعمال الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية.

وينفذ أنشطة توعوية لزوار المعرض تستهدف حماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان أيضا توعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن 16023 للصندوق، لعلاج مرضى الإدمان مجانا، وفي سرية تامة.

تصحيح المفاهيم المغلوطة

وتتضمن الأنشطة التوعوية لصندوق مكافحة الإدمان تنفيذ مبادرة «خدعوك فقالو»، تستهدف توعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض.

كما تتضمن تنفيذ أنشطة لتوعية الأسر من زوار معرض الكتاب بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات الخط الساخن 16023، للصندوق على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحث مرضى الإدمان على التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق من خلال 28 مركز علاجي متخصص على مستوى 17 محافظة حتى الآن.

ووجهت التضامن الاجتماعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بتكثيف البرامج التوعوية عن أضرار تعاطى المواد المخدرة وأيضا تنفيذ انشطة عن أضرار التدخين تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال وبشكل جذاب بالتعاون مع الجهات المعنية كذلك تنفيذ برامج توعوية للشباب والفئات المختلفة لحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان مع توفير جميع الخدمات العلاجية لاى مريض إدمان مجانا وفي سرية تامة.

اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال

وجرى تنظيم ورش حكى وندوات للأطفال من أبناء الأسر المترددة على معرض القاهرة الدولى للكتاب، تضمنت تدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان.

كما تضمنت الفعاليات تنفيذ أنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال منها لعبة السلم والدخان، التي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع، ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، في حين أن الشخص الذي لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن.

من جهته، أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعىُ ومدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي استمرار تنفيذ الأنشطة التوعوية عن أضرار تعاطى المواد المخدرة طوال فترة أعمال الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بالتوازي أيضا مع تنفيذ الانشطة التوعوية فى المدارس والجامعات كذلك في المناطق المطورة بديلة العشوائيات، والقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لرفع وعي الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية العلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن 16023.