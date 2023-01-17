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«مكافحة الإدمان» لقصواء الخلالي: توقيع الكشف على أكثر من 600 ألف موظف منذ 2019

كتب:

محمد أيمن سالم
09:48 م | الثلاثاء 17 يناير 2023
فريق متطوعي صندوق مكافحة الإدمان

فريق متطوعي صندوق مكافحة الإدمان

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، إن حملات الكشف عن المخدرات في الجهاز الإداري للدولة، بدأت منذ مارس 2019، وكانت نسبة التعاطي آنذاك مرتفعة للغاية، فوصلت لحدود 8% من الخاضعين للكشف.

الكشف على أكثر من 600 ألف موظف

وأضاف «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه جرى الكشف على أكثر من 600 ألف موظف في الجهاز الإداري للدولة والجهات ذات النفع العام منذ 2019 وحتى الآن، وجرى الكشف عن 127 ألف موظف في 2022.

وأشار إلى أنه يتم التركيز في الكشف على الجهات التي تمس حياة المواطن والمناطق الحيوية والمرافق الخدمية، مثل السكة الحديد ومحطات الكهرباء والمياه والأحياء والأماكن الخدمية.

المقصد الأساسي من حملات الكشف

ولفت إلى أنه نسبة التعاطي انخفضت من 8% في 2019 ما بين الموظفين، إلى أقل من 1% في الفترة الحالية، لكن النسبة الأهم هي تقدم ما يقرب من 17 ألف موظف في 2022 طواعية للعلاج من الإدمان، خوفا من تطبيق القانون عليه، وهو المقصد الأساسي من حملات الكشف بأن يكون هناك دافع بين الموظفين للتقدم للعلاج، خاصة أن شعار الحملة «يا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك».

وأكد أن الحملات في 2023، ستكون بوتيرة أعلى الفترة المقبلة، لأن الدولة شعارها عدم القبول بأنصاف الحلول في مواجهة مشكلة المخدرات، خاصة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والعاملين في المرافق الحيوية.

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بقلم محمد أيمن سالم