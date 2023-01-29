الكاتب الصحفي أحمد الطاهري يعلن التبرع بمبيعات كتابه «سيرة وطن» لصالح حياة كريمة

أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التبرع بمبيعات كتاب «سيرة وطن» لصالح المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك خلال الندوة التي عقدت في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، لمناقشة كتابه، إذ ناقشه الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والعميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وأدارتها الإعلامية ريهام السهلي.

وفي بداية الندوة، قال «الطاهري»، إنَّ هذه السلسلة بدأ التفكير فيها منذ سبتمبر 2020 وكانت الفكرة الأساسية من الكتاب هي توثيق ما يجري على أرض مصر حتى جاء مارس 2021 وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي «الجمهورية الجديدة».

«الطاهري»: أميل إلى مصطلح الجمهورية الثانية

وأضاف رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنَّه يميل إلى مصطلح الجمهورية الثانية، موضحًا «ففي تقديري الجمهورية الأولى تأسست مع ثورة يوليو وأغلقت صفحتها في التاريخ عندما وصل الخصم الأساسي لها وهم جماعة الإخوان الإرهابية للحكم، وهو ما حدث».

«الطاهري»: لا تراجع عن السير قدمًا نحو التقدم

ورأى «الطاهري» أنَّ «مصر الآن في منتصف الطريق فهي لا تملك رفاهية التراجع وليس أمامها سوى السير إلى الأمام، ولهذا فهو يفضل عبارة منتصف الطريق وليس مفترق الطريق»، لافتًا إلى أنَّ السنوات المقبلة ستشهد توازنات وتباينات لدول كثيرة، مشيرًا إلى أنَّ الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدلي الكتاب سوف تشهد إطلاق الجزء الثالث من هذه السلسلة.